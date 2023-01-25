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4 часа назад

Врачи выяснили, какие профессии провоцируют выкидыш и мертворождение

Газета.Ru

Врачи проанализировали, какая работа и в какой сфере наиболее опасна для беременных женщин и их ребенка. Статья об этом опубликована в Journal of Occupational Health.

Какие профессии провоцируют выкидыш и мертворождение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Всего было рассмотрено 1,8 миллионов работающих и неработающих беременных женщин в Южной Корее за 2010–2019 годы и три вида рисков: ранние прерывания (выкидыш, внематочная беременность и пузырный занос), мертворождение и отсутствие живорождения (беременность без регистрации живорождения).

В целом 18,0%, 0,7% и 39,8% беременностей закончились ранним прерыванием, мертворождением и отсутствием живорождений соответственно. Риск раннего прерывания беременности и мертворождений был выше у неработающих женщин, чем у работающих, а отсутствие живорождений чаще встречалось у работающих женщин.

Женщины, работающие в социальной сфере и медицине, имели наибольший риск не родить живого ребенка. Более высокие риски отсутствия живорождений также наблюдались в сфере производства, оптовой и розничной торговли, образования и услуг. Работа на производстве, в медицине также была связана с более высоким риском преждевременных абортов по сравнению с работой в сфере финансов и страхования.

Стоит отметить, что каждой стране может быть своя специфика работы в конкретной отрасли, и эти данные могут быть не универсальными.

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