Ученые научили муравьев определять рак по моче

Французские исследователи обнаружили, что муравьи способны отличать мышей со злокачественными опухолями человека от здоровых животных, используя для этого лишь обоняние.
Для этого специалисты обучили отдельных рабочих муравьёв чувствовать запах мочи мышей с опухолями и сравнивать её с мочой здоровых подопытных.
По итогу у муравьев быстро выработался условный рефлекс на запах и стали проводить значительно больше времени в области изученного запаха, демонстрируя свою способность различать его от других запахов.
Учёные отметили, что их исследование может иметь долгосрочные перспективы, в том числе связанные с развитием биологических методов диагностики рака. Это куда дешевле, чем использовать для тех же целей сложные анализы и методики.