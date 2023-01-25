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4 часа назад

Ученые научили муравьев определять рак по моче

Ferra.ruиещё 1

Французские исследователи обнаружили, что муравьи способны отличать мышей со злокачественными опухолями человека от здоровых животных, используя для этого лишь обоняние.

Ученые научили муравьев определять рак по моче
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для этого специалисты обучили отдельных рабочих муравьёв чувствовать запах мочи мышей с опухолями и сравнивать её с мочой здоровых подопытных.

По итогу у муравьев быстро выработался условный рефлекс на запах и стали проводить значительно больше времени в области изученного запаха, демонстрируя свою способность различать его от других запахов.

Учёные отметили, что их исследование может иметь долгосрочные перспективы, в том числе связанные с развитием биологических методов диагностики рака. Это куда дешевле, чем использовать для тех же целей сложные анализы и методики.

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