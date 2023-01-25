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35 минут назад

Названы последствия недосыпа в подростковом возрасте

Lenta.ruиещё 2

Шведские ученые из Каролинского института назвали последствия недосыпа в юном возрасте. Согласно выводам работы, опубликованной в Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, недостаток сна у подростков может увеличить риск рассеянного склероза (РС) в будущем на 40 процентов.

Названы последствия недосыпа в подростковом возрасте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Спровоцировать рассеянный склероз (РС) могут генетические и переменные факторы, например курение, индекс массы тела, наличие вируса Эпштейна — Барр, чрезмерное пребывание на солнце и количество витамина D в организме. Чтобы изучить воздействие дефицита сна на развитие этого заболевания, авторы проанализировали данные более пяти тысяч человек в возрасте от 16 до 70 лет, где 2075 добровольцев имели РС, а 3164 — нет.

Участников попросили пройти опросы об их режиме сна в разном возрасте, которые включали в себя вопросы о продолжительности сна в рабочее или школьное время, а также в выходные дни. Коротким сном считался тот, что длился менее семи часов в сутки, достаточным — семь-девять часов, а длительным — десять или более часов. Испытуемые также оценили свое качество сна в разном возрасте по пятибалльной шкале, где пять — наивысшее.

Результаты показали, что средний возраст, в котором был диагностирован рассеянный склероз, составлял 34 года. Продолжительность и качество сна в подростковом возрасте показали прямую корреляцию с вероятностью постановки диагноза заболевания в будущем в зависимости от количества и качества сна. Сон менее семи часов способен увеличить вероятность РС на 40 процентов, а плохое качество сна на 50 процентов. При этом не было замечено особого влияния изменений времени сна в рабочие и выходные дни.

Специалисты подчеркивают, что полученную информацию стоит интерпретировать осторожно, поскольку нужно принимать во внимание возможность обратной причинно-следственной связи: когда плохой сон может быть следствием заболевания. Кроме того, недосып часто встречается в подростковом возрасте из-за физиологических, психологических и социальных факторов.

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