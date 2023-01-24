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30 минут назад

Ученые раскрыли влияние коротких интенсивных тренировок на работу мозга

Lenta.ruиещё 1

Британские ученые раскрыли влияние тренировок и сна на работу мозга. Результаты исследования публикует Daily Mail.

Ученые раскрыли влияние коротких интенсивных тренировок на мозг
Фото: Лента.руЛента.ру

Исследование показало, что дополнительные шестиминутные интенсивные тренировки улучшают работу мозга и помогают человеку лучше справляться с когнитивными процессами. Ученые выяснили, что упражнения увеличивают приток крови к мозгу и повышают уровень кислорода, что положительно сказывается на умственной деятельности.

В исследовании отмечается, что замена интенсивной деятельности легкой или бездействием, наоборот, оказывает негативное влияние. У людей, выбравших сон вместо дополнительных активных упражнений, произошло падение когнитивных функций на один-два процента.

Ранее фитнес-тренер Сесилия Харрис рассказала, что семиминутные тренировки эффективнее длительной работы в тренажерном зале. Она пояснила, что короткие высокоинтенсивные сессии помогают подавить чувство голода, в отличие от часовых тренировок, которые вызывают его всплеск.

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