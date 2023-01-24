Китайские учёные назвали компоненты пищи для снижения головной боли

Головными болями в той или иной степени страдают многие жители планеты – это распространённый и очень мучительный симптом. Учёных всегда интересовали способы, которые могут помочь облегчить состояние. Новое исследование обнаружило, что увеличение потребления пищевых волокон связано со снижением выраженности головной боли и мигрени.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Учёные Первой дочерней больницы Цзинаньского университета в Гуанчжоу (Китай) изучили связь между потреблением пищевых волокон и распространённостью сильной головной боли или мигрени. В работе, сообщает medicalxpress.com, они использовали данные Национального исследования здоровья и питания.

Исследователи обнаружили взаимосвязь между потреблением клетчатки и сильной головной болью или мигренью. В их выводах прозвучало, что при увеличении пищевых волокон, употребляемых в пищу, на 10 г в день, распространённость головной боли снижается на 11%. Правда, это оказалось справедливым не для всех групп: так, у лиц с индексом массы тела от 25 до 30 кг/м² такой взаимосвязи не наблюдалось.