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1 час назад

Китайские учёные назвали компоненты пищи для снижения головной боли

Сибмеда

Головными болями в той или иной степени страдают многие жители планеты – это распространённый и очень мучительный симптом. Учёных всегда интересовали способы, которые могут помочь облегчить состояние. Новое исследование обнаружило, что увеличение потребления пищевых волокон связано со снижением выраженности головной боли и мигрени.

Китайские учёные назвали компоненты пищи для снижения головной боли
Фото: СибмедаСибмеда

Учёные Первой дочерней больницы Цзинаньского университета в Гуанчжоу (Китай) изучили связь между потреблением пищевых волокон и распространённостью сильной головной боли или мигрени. В работе, сообщает medicalxpress.com, они использовали данные Национального исследования здоровья и питания.

Исследователи обнаружили взаимосвязь между потреблением клетчатки и сильной головной болью или мигренью. В их выводах прозвучало, что при увеличении пищевых волокон, употребляемых в пищу, на 10 г в день, распространённость головной боли снижается на 11%. Правда, это оказалось справедливым не для всех групп: так, у лиц с индексом массы тела от 25 до 30 кг/м² такой взаимосвязи не наблюдалось.

Учёные указали, что это первое исследование, обнаруживающее связь между пищевыми волокнами и головной болью. Выяснилось, что увеличение богатых клетчаткой продуктов может защитить от сильной головной боли и мигрени. Однако, чтобы подтвердить эти выводы, требуются дополнительные проспективные исследования.

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