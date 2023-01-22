Ученые разработали лекарство, предотвращающее потерю зубов

«Восстановление значительного количества потерянной кости и ткани было полным. Я с оптимизмом смотрю на то, что этот препарат будет развиваться и в конечном итоге будет использоваться для предотвращения потери зубов у пациентов, страдающих пародонтозом», – передает слова лидера исследования Эллен Гебер-Кац «Газета.Ру».