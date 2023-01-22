Ученые разработали лекарство, предотвращающее потерю зубов

Ученые из Института медицинских исследований Лангенау предотвратили потерю зубов стареющих животных с помощью экспериментального препарата.
«Восстановление значительного количества потерянной кости и ткани было полным. Я с оптимизмом смотрю на то, что этот препарат будет развиваться и в конечном итоге будет использоваться для предотвращения потери зубов у пациентов, страдающих пародонтозом», – передает слова лидера исследования Эллен Гебер-Кац «Газета.Ру».
Ученые проверили эффект экспериментального препарата 1,4-DPCA на крысах. Данное лекарство «обезвреживает» молекулу, которая препятствует выработке вещества HIF-1а, ключевого компонента регенерации при травмах. У мышей, получивших препарат, восстановилась ткань десны и костная ткань челюсти, что исключило выпадение зубов.
Исследователи разрабатывают подобный препарат для предотвращения образования рубцов во время заживления послеоперационных швов.