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1 час назад

Ученые разработали лекарство, предотвращающее потерю зубов

РИА "ФедералПресс"

Ученые из Института медицинских исследований Лангенау предотвратили потерю зубов стареющих животных с помощью экспериментального препарата.

Ученые разработали лекарство, предотвращающее потерю зубов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Восстановление значительного количества потерянной кости и ткани было полным. Я с оптимизмом смотрю на то, что этот препарат будет развиваться и в конечном итоге будет использоваться для предотвращения потери зубов у пациентов, страдающих пародонтозом», – передает слова лидера исследования Эллен Гебер-Кац «Газета.Ру».

Ученые проверили эффект экспериментального препарата 1,4-DPCA на крысах. Данное лекарство «обезвреживает» молекулу, которая препятствует выработке вещества HIF-1а, ключевого компонента регенерации при травмах. У мышей, получивших препарат, восстановилась ткань десны и костная ткань челюсти, что исключило выпадение зубов.

Исследователи разрабатывают подобный препарат для предотвращения образования рубцов во время заживления послеоперационных швов.

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