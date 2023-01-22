Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Доказано: использование TikTok связано с повышенным недовольством своим телом

Ferra.ru

Новое исследование показало, что использование TikTok связано с неудовлетворённостью своим телом. Человек начинает постоянно сравнивать себя с другими.

Использование TikTok связано с повышенным недовольством своим телом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы исследования использовали 778 студенток колледжа. Участницам было от 18 до 29 лет. Они выполнили измерения по использованию TikTok, наблюдению за телом, неудовлетворённости телом и т.д.

Результаты показали, что TikTok наносит ущерб восприятию тела. Исследователи также выдвинули гипотезу о том, что воздействие бодипозитивных медиа может действовать как защитный фактор. Однако результаты на самом деле показали полную противоположность: люди, которые потребляли большое количество этого типа медиа, ещё чаще сравнивали себя с другими.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители