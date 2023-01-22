Использование TikTok связано с повышенным недовольством своим телом

Авторы исследования использовали 778 студенток колледжа. Участницам было от 18 до 29 лет. Они выполнили измерения по использованию TikTok, наблюдению за телом, неудовлетворённости телом и т.д.

Результаты показали, что TikTok наносит ущерб восприятию тела. Исследователи также выдвинули гипотезу о том, что воздействие бодипозитивных медиа может действовать как защитный фактор. Однако результаты на самом деле показали полную противоположность: люди, которые потребляли большое количество этого типа медиа, ещё чаще сравнивали себя с другими.