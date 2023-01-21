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1 час назад

Разработана «умная» трость для слепых

Телеканал «Наука»

Инженеры из Университета Колорадо в Боулдере с помощью искусственного интеллекта разработали специальную трость для слепых или слабовидящих людей.

Разработана «умная» трость для слепых
Фото: Телеканал «Наука»Телеканал «Наука»

«Умная» трость поможет слепым людям ориентироваться в мире — от покупки еды в продуктовом магазине до выбора уединенного места в переполненном кафе. Устройство с виду неотличимо от обычной трости, но оснащено камерой и технологией компьютерного зрения. Трость составляет карту и анализирует окружающий мир, после чего направляет владельца за счет вибрации ручки и голосовых указаний («пройдите немного вправо»).

Чтобы увидеть, помогает ли слепым умная трость, исследователи сделали в своей лаборатории «кафе» с несколькими стульями, посетителями и несколькими препятствиями. Эксперимент показал многообещающие результаты: испытуемые смогли найти нужный стул в 10 из 12 попытках разного уровня сложности.

Другой эксперимент проверял способность трости искать и «выбирать» продукты в проходах магазина, заполненных десятками похожих на вид и на ощупь товаров. В лаборатории снова создали искусственную среду, поставив продуктовую полку с несколькими видами хлопьев. Участники опыта использовали трость для «сканирования» полки в поисках нужных хлопьев. Девайс присваивал баллы объектам, выбирая самый нужный продукт, после чего озвучивала команды типа «сдвиньтесь немного влево».

Пройдет некоторое время, прежде чем трость, разработанная инженерами, поступит в продажу. К примеру, ученые хотят сделать систему более компактной, спроектировав ее так, чтобы она могла работать не от ноутбука, а от обычного смартфона, прикрепленного к трости, пишет TechXplore.

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