Объяснена ключевая роль рецепторов блуждающего нерва

Исследователи определили рецепторы в блуждающих нервах мышей, которые помогают контролировать воспаление, что может улучшить лечение таких состояний, как ревматоидный артрит, при которых проводящий путь может работать со сбоями.

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Специфические рецепторы блуждающего нерва помогают обнаруживать и контролировать воспаление у мышей. Если то же самое верно и для людей, эти рецепторы могут стать мишенью будущих методов лечения воспалительных состояний, таких как ревматоидный артрит и рассеянный склероз.

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«Воспаление — это реакция нашего организма на травмы и инфекции», — говорит Кевин Трейси из Института медицинских исследований Файнштейна в Нью-Йорке. — Когда это контролируется, это способствует исцелению и выздоровлению».

Но если его не остановить, этот рефлекс может обернуться против нас, поскольку чрезмерное воспаление повреждает клетки и способствует хроническому заболеванию.

Хорошо известно, что мозг посылает сигналы для ослабления воспаления через блуждающий нерв, но ранее было неясно, как мозг узнает, когда это сделать.

«Мы не знали, что приводит в действие тормоза, — говорит Трейси.

Чтобы определить это, он и его коллеги изучили восемь мышей, половина из которых была генетически модифицирована таким образом, чтобы в блуждающем нерве отсутствовал определенный тип рецепторов, чувствительных к некоторым воспалительным молекулам.

Белки, называемые цитокинами, являются основными движущими силами воспаления, поэтому исследователи вводили мышам тип цитокина, который, как известно, вызывает изменения температуры тела. Они обнаружили, что генетически модифицированные мыши поддерживали свою температуру, в то время как у других развилась гипотермия, что позволяет предположить, что рецепторы блуждающего нерва необходимы организму для обнаружения воспаления.

Затем исследователи ввели токсичную молекулу отдельной группе из 19 мышей, чтобы вызвать цитокиновый шторм, когда перепроизводство цитокинов вызывает опасное для жизни воспаление. Они активировали рецепторы блуждающего нерва у 10 из этих мышей, используя оптогенетику, технику включения и выключения клеток с помощью света. Мыши производили в среднем вдвое меньше цитокинов, чем те, у которых эти рецепторы не были активированы, и наблюдалось значительное снижение воспалительного повреждения.

Взятые вместе, Трейси говорит, что эти результаты показывают, что эти специфические рецепторы в блуждающем нерве не только обнаруживают воспаление, но и помогают держать его под контролем, сигнализируя в мозг, когда необходимо отключить воспалительные реакции.