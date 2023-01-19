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40 минут назад

Врачи из Гарварда выяснили, что витамин D хуже работает у людей с избыточным весом

Газета.Ru

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что витамин D может по-разному перерабатываться в организме у людей с нормальным и избыточным весом. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Витамин D хуже работает у людей с избыточным весом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Врачи проанализировали данные 16 тысяч человек старше 50 лет, которые предоставили образцы крови на начальном этапе исследования и почти трех тысяч человек, которые сдали анализы спустя два года.

Половина принимала таблетки, содержащие 2000 международных единиц (МЕ) витамина D в день, что в пять раз превышает рекомендуемую суточную дозу в 400 МЕ в день, установленную органами здравоохранения США.

Ученые измерили уровни общего и свободного витамина D у участников, а также белка, связывающего витамин D, и кальция.

Прием добавок с витамином D увеличил уровень большинства метаболитов витамина D у людей с любым весом, но этот эффект был гораздо сильнее выражен у людей с ИМТ ниже 25.

Большинство исследований витамина D сосредоточены на общем уровне витамина в крови. Результаты ученых могут объяснить, почему добавки с витамином D несут минимальные преимущества для людей с высоким ИМТ, но при этом снижают риск смертности от рака и аутоиммунных заболеваний на 30-40% у людей с более низким ИМТ.

Ученые не рассматривали механизмы обнаруженной ими связи, но предполагают, что витамин D может накапливаться в жировой ткани вместо того, чтобы метаболизироваться, либо у людей с высоким ИМТ хуже работают рецепторы к нему.

Наука,Гарвардский университет,
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