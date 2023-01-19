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45 минут назад

Ученые раскрыли истинный секрет притягательности шоколада

FBM.ru

Шоколад любит огромное количество людей по всему миру. Научные специалисты сумели выяснить то, по каким причинам шоколад является настолько популярным среди людей. Подробно об этом говорится в статье научного журнала Phys.org.

Ученые раскрыли истинный секрет притягательности шоколада
Фото: FBM.ruFBM.ru

Ученые занимались исследованием того, как именно шоколад взаимодействует с языком человека. Для этого эксперты задействовали трехмерную поверхность, которая крайне похожа на язык.

Как стало известно, твердые частицы какао оказывают влияние на ощущение вкуса шоколада. Причем жир, который имеется в шоколаде, имеет роль в восприятии вкуса только в начале.

Он соприкасается с языком и образует приятное ощущение от шоколада. Однако после этого жир, который присутствует внутри плитки шоколада, имеет меньшее значение и его можно легко сократить.

Также шоколад способен выделять жировую пленку, которая делает его гладким, что создает эффект «таяния во рту». Все это делает данный продукт настолько популярным лакомством среди людей во всем мире.

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