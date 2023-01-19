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47 минут назад

Почему возникают мушки в глазах с точки зрения науки

Ferra.ru

Мушки в глазах, как отмечает доктор Амир Хан, офтальмолог клиники Майо, обычно заметны при взгляде на простой яркий фон. Например, на небо или на белую стену. И они могут привести к развитию опасного для зрения состояния.

Почему возникают мушки в глазах с точки зрения науки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

У вас проблемы со зрением? Может быть, вы даже видите какие-то чёрные или серые точки, нечто похожее на нити, паутину, когда перемещаете взгляд? Это, скорее всего, мушки в глазах.

По словам доктора Хана, в глубине глаз человека находится вещество под названием «стекловидное тело». В молодости оно представляет собой «твёрдый комок желе», но с возрастом может распадаться на более мелкие куски. И эти более мелкие кусочки вы и видите при перемещении взгляда.

«Плавающие мушки» чаще всего встречаются при близорукости и у пожилых. Проблема в том, что такие мушки могут привести к разрывам сетчатки и к её отслоению.

При отслоении сетчатки человек может ослепнуть. Поэтому если вы заметите, что у вас произошли какие-то изменения со зрением, то в течение ближайших нескольких дней обязательно пройдите обследование.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука,Амир Хан,
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