Шепот: почему на самом деле так вредно им говорить

В течение жизни нам всем не раз приходиться говорить шёпотом в связи с теми или иными обстоятельствами. Мы шепчем, когда делимся друг с другом секретами или боимся кого-нибудь разбудить, а иногда нас вынуждают к этому заболевание горла. Однако по какой бы причине мы не переходили на шепот, делать этого, как утверждают ученые, категорически нельзя.

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Как получается голос?

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Для того чтобы понять, почему разговаривать шёпотом вредно, необходимо знать строение голосового аппарата и особенности процесса, благодаря которому и образуется голос. Итак, голосовой аппарат человека состоит из легких, бронхов, трахеи, ротовой и носовой полостей, глотки и гортани. Оболочка последней имеет складки, которые мы и называем голосовыми связками.

Мы способны издавать звуки только на выдохе. Воздух из легких попадает в бронхи и трахею, а затем выходит наружу через гортань. При этом голосовые связки начинают вибрировать. Именно в этот момент и рождается голос. Благодаря строению и механизмам гортани мы можем говорить фальцетом, басом или шёпотом.

Вред шёпота

Однако шептать специалисты все же не советуют ни при каких условиях. По их мнению, шёпот приносит человеческому организму только вред. Так, в 2006 году американский доктор Роберт Саталофф из Дрексельского университета, являющийся не только отоларингологом, но и профессиональным оперным певцом, задался вопросом, почему все врачи советуют избегать шепота. Он изучил соответствующую литературу и выяснил, что исследования в этой области практически не проводились. И тогда Саталофф решил их провести сам совместно с Адамом Рубином, директором голосового центра в Мичигане.

В эксперименте приняли участие 100 человек. Каждый из них должен был посчитать от одного до десяти сначала нормальным голосом, а затем шёпотом. Движения и состояние голосовых связок при этом фиксировались и контролировались с помощью эндоскопа. В результате оказалось, что 69 испытуемых напрягали связки при шёпоте так сильно, как не делали этого, когда произносили слова обычным голосом. Таким образом, ученые опытным путем доказали, что шёпот создает чрезмерную нагрузку на складки гортани.

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