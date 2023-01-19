Ученые выяснили, под какую музыку обычно засыпают люди

Ученые проанализировали, под какие музыкальные треки склонны засыпать люди. Статья об этом опубликована в PLOS One.

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Многие люди рассказывают, что слушают музыку, чтобы заснуть. В связи с этим у ученых возникает вопрос, обладает ли музыка, выбранная разными людьми для этой цели, общими универсальными характеристиками.

Чтобы лучше понять характеристики музыки для сна, Ребекка Джейн Скарратт из Орхусского университета и ее коллеги проанализировали 225 626 треков из 985 плейлистов на музыкальном сервисе Spotify, которые связаны с засыпанием (помечены так пользователями). Они использовали внутренний алгоритм Spotify для сравнения звуковых характеристик треков для сна с обычной музыкой.

Выяснилось, что музыка для сна, как правило, тише и медленнее, чем прочая. В ней также чаще отсутствуют тексты и чаще используются акустические инструменты. Однако, несмотря на эти тенденции, исследователи обнаружили значительное разнообразие музыкальных особенностей музыки для сна, выделив шесть различных подкатегорий.

Три подкатегории, включая музыку в стиле эмбиент, чье спокойное звучание соответствует интуитивным представлениям о звуках для сна. Однако музыка в других трех подкатегориях была громче и энергичнее. Среди этих треков, например, есть песни группы BTS и Билли Айлиш.

Авторы предполагают, что несмотря на их большую энергичность, популярные песни потенциально могут помочь некоторым людям расслабиться и уснуть благодаря знакомому звучанию. Однако для поиска более детального ответа необходимо провести дополнительные исследования.