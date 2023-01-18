Почему слова из поп-песен быстро "заедают" в голове

Некоторые строчки из популярных песен мы можем помнить годами. Но почему так? Что делает песни настолько запоминающимися?

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Новая книга под названием Hooks in Popular Music была написана доктором Тимоти Байроном (Университет Вуллонгонга) и доктором Джейди О'Реган (Сидней). Это первое исследование «зацепок» в поп-музыке объёмом в целую книгу. В ней делается попытка объяснить, почему вообще популярные песни так легко застревают у нас в голове.

В книге используется понятие «хук». Оно представляет собой музыкальную фразу или какой-то музыкальный фрагмент, который выделяется из остальных и легко запоминается. Скорее всего, подобные фрагменты песен и станут тем, что застрянет в памяти.

Причём подобные «хуки» («крючки») имеют личный характер. То есть момент, который запомнится одному человеку, может проскользнуть незаметно мимо другого.

«Хук» может представлять собой ритм, мелодию или тембр. И он действительно является главным элементом поп-музыки. Другими словами, это то, что делает поп-песни - именно поп-песнями.