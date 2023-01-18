Почему слова из поп-песен быстро "заедают" в голове

Некоторые строчки из популярных песен мы можем помнить годами. Но почему так? Что делает песни настолько запоминающимися?
Новая книга под названием Hooks in Popular Music была написана доктором Тимоти Байроном (Университет Вуллонгонга) и доктором Джейди О'Реган (Сидней). Это первое исследование «зацепок» в поп-музыке объёмом в целую книгу. В ней делается попытка объяснить, почему вообще популярные песни так легко застревают у нас в голове.
В книге используется понятие «хук». Оно представляет собой музыкальную фразу или какой-то музыкальный фрагмент, который выделяется из остальных и легко запоминается. Скорее всего, подобные фрагменты песен и станут тем, что застрянет в памяти.
Причём подобные «хуки» («крючки») имеют личный характер. То есть момент, который запомнится одному человеку, может проскользнуть незаметно мимо другого.
«Хук» может представлять собой ритм, мелодию или тембр. И он действительно является главным элементом поп-музыки. Другими словами, это то, что делает поп-песни - именно поп-песнями.
В целом поп-песни призваны быстро производить впечатление на слушателей, как-то выделяться среди остальных.