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2 часа назад

У россиян выявили мутацию, вызывающую депрессию

Газета.Ruиещё 2

У россиян была найдена новая генетическая мутация, ответственная за связь воспалительных заболеваний кишечника (болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника) с депрессией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Исследование медико-генетического центра Genotek , медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, национального исследовательского университета ИТМО и медицинского исследовательского центра имени А.В. Алмазова.

Эксперты проанализировали геномные данные 4,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Наличие депрессии у пациентов определялось с помощью специального опросника (госпитальная шкала HADS). У них в гене MAGI2 была найдена новая мутация (rs521851), предрасполагающая к этому виду заболевания. Частота встречаемости – у 1 из 10.

Ген MAGI2 ответственен также за поддержание гомеостаза кишечника, который нарушается, к примеру, при синдроме раздраженного кишечника, а также участвует в нервной взаимосвязи мозга и кишечника. Это указывает на связь развития депрессии с нарушением оси мозг-кишечник.

Доктор натуропат, нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова рассказала ранее «Газете.Ru», что многие выбирают вместо кофе различные заменители, но они не всегда безопасны. Некоторые из таких напитков содержат больше кофеина или вовсе противопоказаны людям, например, с артритом, депрессией или варикозом.

Екатерина Новикова,
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