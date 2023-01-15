Биологи впервые вырастили работающие клетки надпочечников в лаборатории

Ученые из Пенсильванского университета вырастили в чашке Петри клетки надпочечников, практически идентичные человеческим. Исследование опубликовано в журнале Developmental Cell.
Надпочечники — небольшие железы, расположенные над почками, жизненно важные для поддержания общего состояния здоровья. Они вырабатывают гормоны, которые влияют на артериальное давление, обмен веществ и деторождение.
Ученые стимулировали стволовые клетки в чашке Петри делиться, созревать и выполнять некоторые функции надпочечников человека. Около 50% клеток в органоидах имели функции зрелых клеток коры надпочечников. Они выделяли стероидные гормоны, в том числе дегидроэпиандростерон.
Сейчас их разработку можно использовать для исследования недостаточности надпочечников и испытаний лекарств, а в будущем — для замены неправильно работающих надпочечников у пациентов с синдромом Кушинга, синдромом поликистозных яичников и многими другими заболеваниями.
У людей с заболеваниями надпочечников без лечения могут развиться низкое кровяное давление, кома и даже смерть. Кроме того, гормоны надпочечников играют роль в росте рака предстательной железы. В настоящее время не существует лекарства от первичной надпочечниковой недостаточности, а заместительная гормональная терапия имеет значительные побочные эффекты.