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58 минут назад

Биологи впервые вырастили работающие клетки надпочечников в лаборатории

Газета.Ru

Ученые из Пенсильванского университета вырастили в чашке Петри клетки надпочечников, практически идентичные человеческим. Исследование опубликовано в журнале Developmental Cell.

Биологи впервые вырастили работающие клетки надпочечников в лаборатории
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Надпочечники — небольшие железы, расположенные над почками, жизненно важные для поддержания общего состояния здоровья. Они вырабатывают гормоны, которые влияют на артериальное давление, обмен веществ и деторождение.

Ученые стимулировали стволовые клетки в чашке Петри делиться, созревать и выполнять некоторые функции надпочечников человека. Около 50% клеток в органоидах имели функции зрелых клеток коры надпочечников. Они выделяли стероидные гормоны, в том числе дегидроэпиандростерон.

Сейчас их разработку можно использовать для исследования недостаточности надпочечников и испытаний лекарств, а в будущем — для замены неправильно работающих надпочечников у пациентов с синдромом Кушинга, синдромом поликистозных яичников и многими другими заболеваниями.

У людей с заболеваниями надпочечников без лечения могут развиться низкое кровяное давление, кома и даже смерть. Кроме того, гормоны надпочечников играют роль в росте рака предстательной железы. В настоящее время не существует лекарства от первичной надпочечниковой недостаточности, а заместительная гормональная терапия имеет значительные побочные эффекты.

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