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10 минут назад

Никаких больше лабораторных крыс: ученые нашли лучшего кандидата для опытов

Ferra.ru

Это поможет снизить затраты и ускорить исследования.

Ученые нашли лучшего кандидата для опытов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные используют животных, чтобы изучать на них болезни и экспериментировать с новыми методами лечения, прежде чем тестировать их на людях. Чаще всего тут применяют грызунов. Но новое исследование предполагает, что лучшей моделью являются гусеницы табачного рогатого червя.

Кишечник гусениц очень похож на человеческий. Кроме того, насекомых можно использовать в доклинических исследованиях рака, диабета, нейродегенерации и инфекций. А ещё гусеницы табачного рогатого червя достаточно велики, чтобы их можно было исследовать с помощью тех же медицинских инструментов визуализации, что и человека.

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