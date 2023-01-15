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1 час назад

Nature Aging: контроль над эмоциями может снизить риск деменции

Газета.Ruиещё 3

Нейробиологи из Женевского университета предположили, что лучшее управление эмоциями может предотвратить патологическое старение мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature Aging.

Контроль над эмоциями может снизить риск деменции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы работы с помощью функциональной МРТ сравнили активацию мозга молодых и пожилых людей после просмотра коротких роликов с изображением страданий, например, во время стихийного бедствия.

Нервные связи пожилых людей демонстрировали значительную эмоциональную инерцию: негативные эмоции сильно и надолго меняли работу их мозга, особенно в задней части поясной коры и миндалевидном теле.

Две эти зоны входят в сеть пассивного режима работы мозга и активно вовлечены в управление эмоциями и автобиографической памятью. Задняя поясная кора является одной из областей, наиболее изменяемых при деменции. Ученые предположили, что плохой эмоциональный контроль и тревожность повышают риск нейродегенерации.

Сейчас ученые проводят исследование эффекта медитации и других вмешательств на эмоциональный контроль и замедление старения мозга.

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