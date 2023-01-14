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46 минут назад

Ученые проверили, полезно ли при стрессе дышать в пакетик

Секрет Фирмы

Один из действенных способов бороться со стрессом — это медленное дыхание. По крайней мере, так говорят люди, практикующие различные дыхательные медитации. Однако учёные были настроены скептически, поэтому и провели исследование. Но оно доказало, что медленное дыхание действительно помогает успокаиваться, потому что синхронизирует мозговые волны.

Ученые проверили, полезна ли при стрессе дыхательная гимнастика
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Учёные провели 12 испытаний, во время которых им удалось поработать с 785 взрослыми людьми. В это время их обучали дыхательным упражнениям, и выяснилось, что эффект есть, но сильнее он проявляется, если человеку показывали техники индивидуально — и неважно, лично или в процессе онлайн-обучения.

Медленное дыхание помогало успокоиться во время стрессовых ситуаций и улучшить психическое состояние. А всё потому, что синхронизация мозговых волн проходит успешнее во время размеренного дыхания. А при учащённом дыхании благодаря вариабельности сердечного ритма повышается стрессоустойчивость организма.

Дыхательные техники пока оказались менее эффективны для людей с психическими и физическими проблемами. Для остальных польза подтвердилась, поэтому учёные будут и дальше исследовать дыхательную медитацию.

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