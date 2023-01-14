Ученые проверили, полезна ли при стрессе дыхательная гимнастика

Один из действенных способов бороться со стрессом — это медленное дыхание. По крайней мере, так говорят люди, практикующие различные дыхательные медитации. Однако учёные были настроены скептически, поэтому и провели исследование. Но оно доказало, что медленное дыхание действительно помогает успокаиваться, потому что синхронизирует мозговые волны.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Учёные провели 12 испытаний, во время которых им удалось поработать с 785 взрослыми людьми. В это время их обучали дыхательным упражнениям, и выяснилось, что эффект есть, но сильнее он проявляется, если человеку показывали техники индивидуально — и неважно, лично или в процессе онлайн-обучения.

Медленное дыхание помогало успокоиться во время стрессовых ситуаций и улучшить психическое состояние. А всё потому, что синхронизация мозговых волн проходит успешнее во время размеренного дыхания. А при учащённом дыхании благодаря вариабельности сердечного ритма повышается стрессоустойчивость организма.