Взросление в бедной семье связали с ожирением

Исследование, проведённое ещё в 2017 году, показало, что дети в возрасте от восьми до десяти лет из семей, не имеющих лёгкого доступа к здоровой пище, в пять раз чаще страдают ожирением. Учёные предполагают, что тут может работать «перестраховка» — люди, у которых нет свободного доступа к еде, едят больше «впрок», боясь голода в будущем. Но другое недавнее исследование не обнаружило разницы в общем потреблении калорий у людей со свободным доступом к пище и без.