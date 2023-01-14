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35 минут назад

Взросление в бедной семье связали с ожирением

Ferra.ru

Стресс и нерегулярность до добра не доводят.

Взросление в бедной семье связали с ожирением
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Автор новой научной статьи рассказал, как отсутствие достаточного количества пищи в детстве приводит к ожирению в дальнейшей жизни.

Исследование, проведённое ещё в 2017 году, показало, что дети в возрасте от восьми до десяти лет из семей, не имеющих лёгкого доступа к здоровой пище, в пять раз чаще страдают ожирением. Учёные предполагают, что тут может работать «перестраховка» — люди, у которых нет свободного доступа к еде, едят больше «впрок», боясь голода в будущем. Но другое недавнее исследование не обнаружило разницы в общем потреблении калорий у людей со свободным доступом к пище и без.

Тем не менее тут может работать фактор пищевых привычек. В бедных семьях чаще могут не соблюдаться регулярные промежутки между приёмами пищи. А такое поведение связано с ожирением. Кроме того, низкий доход, невозможность позволить себе какую-то пищу и стресс создают негативную психологическую и эмоциональную среду для детей. Эта дисгармония нарушает гомеостаз — способность организма контролировать и поддерживать своё внутреннее состояние.

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