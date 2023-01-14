Разработана искусственная поджелудочная железа для диабетиков

Ученые из Кембриджского университета разработали искусственную поджелудочную железу, которая автоматически выбрасывает в кровь инсулин в ответ на повышение уровня глюкозы. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

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Диабет 2 типа является наиболее распространенной формой диабета и тесно связан с ожирением. 20-30% людям с диабетом 2 типа также необходимо ежедневно принимать инсулин, чтобы контролировать уровень сахара в крови.

Ученые разработали полностью автоматическую систему: пользователям не нужно вводить какую-либо информацию.

В систему входит монитор глюкозы, инсулиновая помпа и программное обеспечение (приложение для смартфона CamAPS HX), которое прогнозирует, сколько инсулина необходимо для поддержания уровня сахара в крови в целевом диапазоне.

Исследователи обнаружили, что когда люди с диабетом 2 типа использовали новую систему, они проводили в два раза больше времени с уровнем глюкозы в целевом диапазоне, чем когда они измеряли уровень сахара в крови и делали себе инъекции инсулина. Это эквивалентно дополнительным восьми часам в день в целевом диапазоне.

Улучшение контроля уровня глюкозы может снизить риск осложнений диабета, включающих слепоту, болезни почек и ампутации конечностей.

В испытаниях системы приняли участие 26 человек с диабетом 2 типа. Ни у кого из участников исследования не было опасно низкого уровня сахара в крови, который может возникнуть, если устройство не поддерживает уровень сахара в крови в целевом диапазоне.