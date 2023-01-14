Почему люди  рано седеют

Принято считать, что седые волосы — удел стариков. Но на деле встречаются и те, кто поседел задолго до преклонных лет. В этом случае проблему связывают со стрессом. Мол, седой — значит, жизнь человека потрепала. Правда, врач — пластический хирург и кандидат медицинских наук Илья Алмазов рассказал, что появление седины чаще связано с генетикой или другими проблемами со здоровьем.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, со временем клетки, которые производят меланин, отмирают. Из-за этого волосу не хватает пигмента и он начинает светлеть. Также сами по себе волосы образуют ещё и молекулы перекиси водорода — той, которой осветляют волосы. Со временем их становится больше, а волосы обесцвечиваются.

Но однозначного мнения, почему кто-то седеет в 60, а кто-то в 30 лет, у учёных до сих пор нет. Зато специалисты уверены, что это не стресс, а, вероятнее всего, гены и наследственность. Установлено, что большинство людей седеют примерно в том же возрасте, что и их бабушки, дедушки или родители.

Виной всему аутосомно-доминантный ген, ответственный за седые волосы, — IRF4, просветил врач. А вот если у вас волосы начали седеть задолго до родительской отметки — это повод сходить к специалисту. Причиной может быть как серьёзное заболевание, так и нехватка витамина B12.

Также людям с ранней сединой не помешает проверить гипофиз и щитовидку. Их плохая работа может привести к низкому уровню гормонов T3 и Т4 и большому уровню меланина. Волосы можно будет спасти, если подобрать правильное лечение.

Куда сложнее придётся тем, у кого выявили генетические отклонения, например аутоиммунные расстройства. Одно из них — витилиго. Это нарушение и последующее исчезновение пигмента меланина на отдельных участках кожи.