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58 минут назад

Исследование показало, что психопаты пьют более горький кофе

Газета.Ru

Исследование, опубликованное в журнале Appetite учеными из Инсбрука, показало, что психопаты и люди с садистскими наклонностями предпочитают более горький кофе, пишет Independent.

Люди с какими заболеваниями предпочитают горький кофе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ходе исследования было опрошено более 1000 взрослых людей, которых попросили рассказать о своих предпочтениях в еде. Затем участники прошли серию личностных тестов, оценивающих антисоциальные черты личности, такие как садизм, нарциссизм и психопатия.

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Исследование показало, что предпочтение горьких вкусов связано с психопатическим поведением. Кроме того, люди, сообщившие о своем пристрастии к редису, сельдерею и тонику, также с большей вероятностью проявляли антисоциальные черты.

Предыдущие исследования на эту тему показали, что сладкий вкус вызывает у людей желание помогать и быть более социализированными.

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