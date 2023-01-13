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3 часа назад

Разработан новый вид крема от экземы

Ferra.ru

Осталось пройти испытания на людях.

Разработан новый вид крема от экземы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Недавно были опубликованы результаты доклинического исследования, показавшие, что “экспериментальное средство местного действия” уменьшает симптомы экземы у мышей. Ученые потратили годы на разработку нового вида пептида, предназначенного для проникновения в иммунные клетки и блокирования воспалительных сигналов путем заглушения активности определенных генов.

В отличие от других существующих методов лечения экземы, которые часто лишь частично подавляют воспалительные сигналы, этот новый препарат направлен на целый ряд медиаторов воспаления.

"Мы раскрыли механизм экземы, продемонстрировав, что можем контролировать как минимум 15 генов, отвечающих за производство основных медиаторов воспаления кожи", - пояснил Яцек Хавигер, ведущий исследователь исследования.

В исследовании ученые описали воздействие нового препарата на животных моделях атопического дерматита. В течение нескольких дней после применения крема поражения кожи у животных заживали. Исследователи также отметили, что экспериментальный препарат не оказывал токсического воздействия на животных, а инфильтрация кожи воспалительными клетками была успешно подавлена.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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