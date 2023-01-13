Простой тест на запах выявит признаки нездорового старения

Если вы хорошо ощущаете ароматы, все в порядке.

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Простой тест на запах может помочь врачам выявлять у пожилых людей признаки слабости и нездорового старения. Исследователи из Университета Джона Хопкинса продемонстрировали, что потеря обоняния может указывать на повышенный риск возрастных проблем со здоровьем.

Учёные проанализировали данные о 1160 пожилых людях. Они подвергались воздействию 11 запахов. Оказалось, что способность хорошо чувствовать запах связана с улучшением общего состояния здоровья у стареющих людей.