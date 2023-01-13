Врачи выявили новый белок для лечения рака легких

Белок менин способствует аномальной деактивации определенных генов в раковых клетках, что можно использовать для борьбы с ними. Статья об этом опубликована в Nature Cell Biology.

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При раке нормальная регуляция генов нарушается, что заставляет раковые клетки выглядеть и вести себя иначе, чем здоровые клетки. Раковые клетки могут отключать определенные гены, удерживая их в спящем состоянии.

Деактивируя определенные иммунные гены, некоторые виды рака могут уклоняться от обнаружения иммунной системой, становясь, по сути, невидимыми. Это позволяет раку расти и становиться более агрессивным.

Исследователи считают, что, воздействуя на белок менин с помощью медикаментозной терапии, они могут повторно активировать эти гены, делая раковые клетки снова видимыми и позволяя иммунной системе искать и уничтожать их.

"Наше открытие имеет большое значение для многих областей науки, потому что нам нужно понять, как клетки принимают решения и меняют характер действий, чтобы найти новые способы лечения рака", — сказал профессор Марк Доусон из Онкологического центра Питера МакКаллума.

Исследователи использовали технологию редактирования генов для удаления менина из раковых клеток. Удалив менин, авторы включили иммунные гены, что необходимо, чтобы помочь иммунной системе обнаруживать и убивать раковые клетки.

Препараты, ингибирующие менин, в настоящее время проходят клинические испытания для лечения определенных форм лейкемии (рака крови).