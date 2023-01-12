ИИ поможет диагностировать заболевания

В 2023 году отечественные разработчики планируют ввести в использование новый алгоритм диагностирования заболеваний при помощи искусственного интеллекта. Это должно ускорить процесс принятия врачебных решений и оказания помощи пациентам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы НТИ.

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Компании «К-Скай» и «МТП Ньюдиамед» совместно с Московским городским научным обществом терапевтов (МГНОТ) планируют создать в 2023 году новый алгоритм поиска диагнозов на основе искусственного интеллекта. Он позволит составить список возможных заболеваний на основе жалоб пациентов. Планируется, что разработка станет одной из частей программ-ассистентов для специалистов сферы здравоохранения.