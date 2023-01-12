Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

ИИ поможет диагностировать заболевания

InScience

В 2023 году отечественные разработчики планируют ввести в использование новый алгоритм диагностирования заболеваний при помощи искусственного интеллекта. Это должно ускорить процесс принятия врачебных решений и оказания помощи пациентам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы НТИ.

ИИ поможет диагностировать заболевания
Фото: InScienceInScience

Компании «К-Скай» и «МТП Ньюдиамед» совместно с Московским городским научным обществом терапевтов (МГНОТ) планируют создать в 2023 году новый алгоритм поиска диагнозов на основе искусственного интеллекта. Он позволит составить список возможных заболеваний на основе жалоб пациентов. Планируется, что разработка станет одной из частей программ-ассистентов для специалистов сферы здравоохранения.

Система будет анализировать данные из электронных медицинских карт и при помощи нового алгоритма сопоставлять их с объединенным справочником симптомов, который составит МГНОТ. Это поможет заметно быстрее выявлять ключевые признаки заболевания.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители