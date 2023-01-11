Медики создали линзы, которые предотвратят слепоту у пожилых

Ученые из Университета Пердью создали контактные линзы для ранней диагностики глаукомы — второй по распространенности причины слепоты среди пожилых. Об этом сообщается на сайте университета.

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Глаукома на ранних стадиях не имеет симптомов, развивается быстро и может лишить человека зрения. Заболевание затрагивает более 80 млн человек во всем мире, а единственным способом избежать его является контроль внутриглазного давления.

Ранее исследования показали, что нестабильность внутриглазного давления связана с повреждением сетчатки и более высоким риском прогрессирования глаукомы.

Нестабильность внутриглазного давления можно обнаружить только при его длительном измерении. Для этого существуют специальные линзы, оснащенные микросхемой, которая приводит к увеличению толщины и жесткости линзы, что во многих случаях вызывает дискомфорт у пациентов.