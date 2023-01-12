Запах мужского пота: как он на самом деле действует на женщин

Известно, что люди по-разному реагируют на запахи. Например, одни буквально не могут находиться рядом с человеком, от которого исходит резкий запах пота, а другие почти не обращают на это внимания… Почему так происходит?

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От чего зависит наша реакция на чужой пот?

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В области носа у человека расположено около 400 обонятельных рецепторов, которые позволяют нам ощущать около 10 000 разнообразных запахов. Информация, полученная от рецепторов, обрабатывается мозгом.

Однако набор рецепторов, которые позволяют нам воспринимать тот или иной запах, у разных людей может отличаться. И, как утверждают специалисты, два человека не в состоянии реагировать на запахи идентично.

Команда психологов из Висконсинского университета выяснила, что реакция на запахи во многом зависит от генетических особенностей организма. Но есть и другие факторы. Например, ученым удалось доказать, что на восприятие запахов оказывают влияние негативные эмоции. Например, если мы встревожены, расстроены, то даже нейтральный запах может показаться нам неприятным.

А исследователи из Университета Флориды обнаружили, что употребление жирной пищи может вызвать частичную потерю обоняния.

«Диапазон» мужского пота

Эксперименты, проведенные американскими учеными, показали, что женщины более чувствительны к запахам пота, чем мужчины. Так, из предложенных 32 ароматов только два смогли перебить запах пота для представительниц слабого пола. В случае с мужчинами таких ароматов оказалось 19. Правда, это касалось лишь запахов, исходящих от живого человеческого тела.

Если же испытуемые нюхали неодушевленные предметы, то уровень восприятия был примерно одинаков. Специалисты связывают более высокую чувствительность женщин с тем, что они склонны по запаху пота получать информацию о потенциальных партнерах, важную для воспроизведения потомства.

Кстати, сотрудники Медицинского центра Дьюка пришли к выводу, что мужской пот может обладать целым спектром запахов. В ходе опытов исследователи давали 391 добровольцу понюхать два вещества, входящие в состав пота и образующиеся при выбросе мужского полового гормона тестостерона. Затем испытуемых расспрашивали об их ощущениях. Ответы сильно отличались друг от друга. Один и тот же запах кто-то описывал как «сладкий, похожий на ваниль», а кто-то – как «отвратительный, вроде мочи».

Дай тебя понюхать, и я скажу, что ты чувствуешь

Но это еще не все! В журнале «Psychological Science» были опубликованы результаты одного научного исследования, свидетельствующие о том, что на запах пота могут влиять эмоции, испытываемые людьми. Кроме того, через запахи информация об эмоциях может передаваться другим людям. Так, если человек испытывает страх, дискомфорт, запах будет одним, если он доволен и счастлив – то другим. И люди, которые в этот момент общаются с ним, будут ощущать то же самое.

В эксперименте участвовали мужчины европеоидной расы. Все они на тот момент были относительно здоровы физически, не страдали психическими расстройствами, не курили, не употребляли алкоголь и острую и жирную пищу, не принимали каких-либо препаратов и не проявляли чрезмерной физической активности.

Суть опыта заключалась в том, что сначала добровольцы просматривали видеоклипы, содержание которых должно было вызывать у них определенные эмоции: страх, счастье или нейтральное состояние. В процессе просмотра экспериментаторы собирали на специальные тампоны пот, выступавший под мышками у испытуемых (предварительно эти области тщательно очищались). Затем тампоны давали нюхать женщинам, которые никогда не встречались с этими мужчинами и ничего не знали о них, а также об условиях эксперимента. Как правило, женщины верно оценивали эмоциональное состояние мужчин и сами им «проникались».