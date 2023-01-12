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1 час назад

Любите поесть, когда вам грустно или когда нервничаете? Вы рискуете заработать проблемы с сердцем

Ferra.ruиещё 1

Недавнее исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, показало, что «заедание» неприятных эмоций может плохо сказаться на здоровье. В частности, такое питание связано с развитием болезней сердца.

Любите поесть, когда грустно? Повышаете риск проблем с сердцем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Автор нового исследования профессор Николя Жирер, координатор Центра клинических исследований (CIC-P) и кардиолог в Университетской больнице Нанси (Франция) отметил, что люди, которые «заедают» эмоции, употребляют пищу для насыщения мозга, а не желудка. Избавиться от этой привычки может помочь осознанное питание. То есть нужно всегда выделять специально время для приёма пищи, находиться в моменте и осознавать, что конкретно вы делаете, не отвлекаясь на телевизор или телефон.

Одной из причин того, что вы станете есть больше в ответ на неприятные эмоции, может быть стресс. Уменьшить уровень стресса поможет физическая активность (даже всего несколько минут прогулки в день), медитации или дыхательные упражнения.

В ходе нового исследования были проанализированы данные 1109 участников когорты STANISLAS. После учёта всех необходимых факторов выяснилось, что питание, связанное с «заеданием» эмоций, соотносилось с более высокой скоростью пульсовой волны (то есть более жёсткими артериями), с повышенной (на 38 %) вероятностью развития диастолической дисфункции.

Оказалось так, что уровень стресса может объяснить 32% связи между эмоциональным перееданием и диастолической дисфункцией. Скорее всего, проблемы с сердечно-сосудистой системы у людей, которые «заедают» эмоции, объясняются нестабильным приёмом пищи. То есть они едят много в одно время и при этом меньше - в другое.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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