Биологи нашли препарат для восстановления воспоминаний после недосыпа

Ученые из Университета Гронингена обнаружили, что препарат для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) способствует восстановлению воспоминаний у мышей при дефиците сна. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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Биологи давали мышам осмотреть клетку с несколькими объектами, а затем лишали их сна в течение 6 часов после этого. Несколько дней спустя животные не могли вспомнить расположение объектов. Но если нейроны гиппокампа (области, которая хранит пространственную информацию и организует воспоминания) активировали с помощью специального чипа, воспоминания о расположении объектов восстанавливались. Ученые считают, что это означает: информация все это время хранилась в мозге мышей, но дефицит сна не позволял ее извлечь.

Активация нейронов с помощью чипа — инвазивная и сложная процедура, однако ученые нашли альтернативу. Они продемонстрировали, что препарат рофлумиласт, обычно используемый для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), поражающей легкие и дыхательные пути, может повысить уровень сигнальной молекулы, который снижается при ухудшении памяти из-за бессонницы. Это приводило к восстановлению воспоминаний через 5 дней после недосыпа, причем эффект длился дольше, чем при активации нейронов с помощью чипа.