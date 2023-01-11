Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
37 минут назад

Биологи нашли препарат для восстановления воспоминаний после недосыпа

Газета.Ru

Ученые из Университета Гронингена обнаружили, что препарат для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) способствует восстановлению воспоминаний у мышей при дефиците сна. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Биологи нашли препарат для восстановления воспоминаний после недосыпа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Биологи давали мышам осмотреть клетку с несколькими объектами, а затем лишали их сна в течение 6 часов после этого. Несколько дней спустя животные не могли вспомнить расположение объектов. Но если нейроны гиппокампа (области, которая хранит пространственную информацию и организует воспоминания) активировали с помощью специального чипа, воспоминания о расположении объектов восстанавливались. Ученые считают, что это означает: информация все это время хранилась в мозге мышей, но дефицит сна не позволял ее извлечь.

Активация нейронов с помощью чипа — инвазивная и сложная процедура, однако ученые нашли альтернативу. Они продемонстрировали, что препарат рофлумиласт, обычно используемый для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), поражающей легкие и дыхательные пути, может повысить уровень сигнальной молекулы, который снижается при ухудшении памяти из-за бессонницы. Это приводило к восстановлению воспоминаний через 5 дней после недосыпа, причем эффект длился дольше, чем при активации нейронов с помощью чипа.

Открытие ученых позволит лучше понять механизмы формирования воспоминаний и нарушения памяти, в том числе и у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители