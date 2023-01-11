Слуховой аппарат может предотвратить деменцию

Пожилые люди с большой степенью потери слуха чаще страдают деменцией. Об этом сообщает пресс-служба Университета Джона Хопкинса.

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В фокус исследования попали 2413 человек, около половины из которых были старше 80 лет.

Выяснилось, что между потерей слуха и деменцией существует однозначная корреляция.

Распространенность деменции среди участников с значительной или тяжелой потерей слуха была на 61% выше, чем среди участников с нормальным слухом. Использование слуховых аппаратов снижало распространенность деменции на 32% среди 853 участников с значительной и тяжелой потерей слуха.

Авторы отмечают, что многие предшествующие аналогичные исследования были ограничены тем, что они полагались на сбор данных в клинике, не учитывали уязвимые группы населения, у которых не было средств или возможностей попасть к врачу.

Для своего исследования исследователи собрали данные от участников посредством домашнего тестирования и интервью, и в нем приняли участие много бедных людей и представителей этнических меньшинств.