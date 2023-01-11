Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Врачи заподозрили, что слуховой аппарат может предотвратить деменцию

Газета.Ruиещё 3

Пожилые люди с большой степенью потери слуха чаще страдают деменцией. Об этом сообщает пресс-служба Университета Джона Хопкинса.

Слуховой аппарат может предотвратить деменцию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В фокус исследования попали 2413 человек, около половины из которых были старше 80 лет.

Выяснилось, что между потерей слуха и деменцией существует однозначная корреляция.

Распространенность деменции среди участников с значительной или тяжелой потерей слуха была на 61% выше, чем среди участников с нормальным слухом. Использование слуховых аппаратов снижало распространенность деменции на 32% среди 853 участников с значительной и тяжелой потерей слуха.

Авторы отмечают, что многие предшествующие аналогичные исследования были ограничены тем, что они полагались на сбор данных в клинике, не учитывали уязвимые группы населения, у которых не было средств или возможностей попасть к врачу.

Для своего исследования исследователи собрали данные от участников посредством домашнего тестирования и интервью, и в нем приняли участие много бедных людей и представителей этнических меньшинств.

Пока ученым неясно, чем именно обусловлена связь. У них есть несколько гипотез, но прежде, чем о них можно будет с уверенностью заявить, необходимо провести дополнительные исследования.

Наука,Джон Хопкинс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители