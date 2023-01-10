Ранний выход на пенсию может повредить разуму пожилых

Ранний выход на пенсию может ускорить ухудшение когнитивных функций у пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба Бингемтонского университета штата Нью-Йорк.

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Исследование проводилось на китайском материале. Недавно Китай ввел пенсионную программу NRPS в некоторых сельских районах страны. Ее пришлось вводить из-за социальных изменений в китайском обществе, из-за которых дети больше не могут помогать пожилым родителям. Исследователи получили данные от правительства Китая о ходе реализации пенсионной программы. Кроме того, им предоставили доступ к данным опроса, в котором подробно исследованы поведение и социально-экономические характеристики участников новой пенсионной программы.

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Оказалось, что NRPS привела к значительным неблагоприятным последствиям для когнитивных функций пожилых людей. Наиболее значимым индикатором снижения когнитивных функций было замедленное вспоминание, показатель, широко используемый в нейробиологических исследованиях в качестве важного предиктора деменции. Пенсионная программа оказала более негативное влияние на женщин, чем на мужчин. Ученые считают, что результаты подтверждают гипотезу, согласно которой снижение умственной активности приводит к ухудшению когнитивных навыков.

Значительные пенсионные пособия и более ранний выход на пенсию приводят к улучшению здоровья, но оказывают негативное влияние на другие аспекты жизни, в первую очередь, социальную деятельность.

"Участники NRPS сообщают о значительно более низком уровне социальной активности, более редком волонтерстве и ослабленном социальном взаимодействии, чем лица, не попавшие под действие программы. Мы обнаружили, что повышенная социальная изоляция тесно связана с более быстрым снижением когнитивных функций у пожилых людей. Интересно, что пенсионная программа улучшила некоторые привычки в отношении здоровья. В целом, неблагоприятные последствия раннего выхода на пенсию для умственной и социальной активности значительно перевешивают позитивное воздействие на здоровье", — резюмируют авторы исследования.

В среднем реализация NRPS привела к снижению когнитивных показателей примерно на 1/5.