Обнаружена неожиданная польза витамина D для организма

Исследователи заявили, что витамин D помогает организму бороться с туберкулёзом.

«Впервые мы показали, что витамин D улучшает способность иммунной системы бороться с палочкой Коха Mycobacterium tuberculosis», — отметил один из авторов работы.

Эту связь учёным позволил доказать особая пациентка. Она родилась с мутацией, которая делает её тело неспособным реагировать на витамин D.