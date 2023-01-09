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2 часа назад

Обнаружена неожиданная польза витамина D для организма

Ferra.ru

Исследователи заявили, что витамин D помогает организму бороться с туберкулёзом.

Обнаружена неожиданная польза витамина D для организма
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Впервые мы показали, что витамин D улучшает способность иммунной системы бороться с палочкой Коха Mycobacterium tuberculosis», — отметил один из авторов работы.

Эту связь учёным позволил доказать особая пациентка. Она родилась с мутацией, которая делает её тело неспособным реагировать на витамин D.

Исследователи сравнили клетки пациентки с клетками людей, способных усваивать витамин D, и выявили разницу между ними.

Иммунным клеткам пациентов, способных усваивать витамин D, оказалось легче бороться с туберкулёзом.

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