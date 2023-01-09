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2 часа назад

Ученые выяснили, какая диета повышает качество спермы

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Университета Южной Австралии установили, что средиземноморская диета повышает качество мужской спермы, тем самым улучшая фертильность. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые выяснили, какая диета повышает качество спермы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В своей работе ученые пытались найти доступные способы повышения фертильности и улучшения вспомогательных репродуктивных технологий. Команда проанализировала ряд исследований, посвященных влиянию различных рационов питания на состояние репродуктивной системы мужчин и женщин.

Как оказалось, средиземноморская диета снижает воспаление в организме человека, что положительно влияет на качество спермы, менструальные циклы и закрепление эмбриона в матке. Обычно такая диета включает в себя продукты, богатые полиненасыщенными жирами, флавоноидами. Она также подразумевает ограниченное количество красного и переработанного мяса, а также большое количество овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

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