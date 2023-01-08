Новая диета может снизить частоту приступов эпилепсии

Ученые разработали диету, которая в сочетании с медикаментозной терапией снизит вероятность приступов эпилепсии у участников эксперимента более чем на 50%. Диета включает в себя соевые продукты, жирные сливки, животные и растительные масла, листовые овощи, а также белковую пищу. Результаты пока небольшого по масштабу, но интересного исследования опубликованы в журнале Neurology.

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Эпилепсия — хроническое неврологическое заболевание, для которого характерны внезапные судорожные приступы. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, от недуга страдает примерно 50 миллионов человек по всему миру. В 70% случаев приступы болезни можно предотвратить с помощью противосудорожных препаратов, но остальным пациентам лекарства помогают хуже. В качестве вспомогательной терапии для страдающих от лекарственно-устойчивой эпилепсии были разработаны специальные диеты.

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Недавно исследователи решили проверить, позволит ли диета в дополнение к основному лечению снизить частоту эпилептических припадков. Специалисты решили скомбинировать две диеты, рекомендуемые страдающим эпилепсией: кетогенную диету и диету Аткинса. Так, «модифицированная диета Аткинса» подразумевает употребление таких продуктов, как жирные сливки, животные и растительные масла, листовые овощи, соевую и белковую пищу.

В исследовании участвовало 160 взрослых и подростков, болеющих эпилепсией более 10 лет. Несмотря на прием препаратов, каждый участник в среднем переживал 27 приступов в месяц. Специалисты разделили людей на две группы: на протяжении шести месяцев одна получала лишь стандартную лекарственную терапию, а другая не только принимала препараты, но и придерживалась разработанной диеты. Участники сами фиксировали информацию о приемах пищи и припадках.

Через полгода ученые обнаружили, что у 26% человек, которые принимали лекарства и соблюдали диету, происходило снижение приступов на 50%. Во второй группе улучшение происходило всего у 3%. Более того, к концу исследования у четырех человек из первой группы полностью отсутствовали припадки, тогда как во второй таких результатов не было. Также авторы статьи рассмотрели качество жизни и поведение людей после завершения научного проекта. Исследователи утверждают, что показатели страдающих эпилепсией из первой группы были гораздо лучше, чем у участников из второй во всех областях.