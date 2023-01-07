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2 часа назад

Ученые выяснили, что садоводство защищает от рака

Газета.Ruиещё 2

Занимаясь садоводством, люди привносят в свою жизнь физическую активность, а также начинают есть больше клетчатки, что делает садоводство эффективной профилактикой рака, сообщают специалисты Колорадского университета в Боулдере. Кроме того, общение с другими садоводами помогает снизить уровень стресса и тревоги. Подробнее об этом ученые рассказали в статье в журнале Lancet Planetary Health.

Ученые выяснили, что садоводство защищает от рака
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Более ранние исследования уже показывали возможную пользу садоводства для здоровья, однако они были наблюдательными и не позволяли установить причинно-следственную связь — не исключалось, что, наоборот, к садоводству склонны более здоровые люди. Для эксперимента исследователи пригласили 291 добровольца, средний возраст которых составил 41 год. Половина из них в рамках некоммерческой программы по озеленению получила участок земли, семена и саженцы, а также прослушала вводный курс по садоводству. Вторая половина выступала в качестве контрольной группы.

Все участники исследования носили устройства, регистрирующие активность, а также периодически заполняли анкеты, посвященные питанию и психическому здоровью.

Спустя полгода садоводы стали есть на 7% больше клетчатки, чем контрольная группа. Физическая активность выросла до 42 минут в неделю, а уровень стресса и тревожности заметно снизился.

Недостаток физической активности, неправильное питание и высокий уровень стресса — факторы, связанные с повышенным риском развития рака, поясняют исследователи. Далеко не всем удается сознательно следить за своим рационом, уровнем активности и состоянием психики, поэтому подобные проекты, возможно, будут полезны в качестве профилактики развития рака у населения, особенно среди малообеспеченных граждан.

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