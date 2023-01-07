Выполнение упражнений в течение трех минут снижает риск рака на 40%

Ученые из Сиднейского университета в Австралии, Оксфордского университета и Лондонского университета в Великобритании выяснили, что ежедневное выполнение упражнений в течение трех минут снижает риск развития рака на 40%. Их исследовательская работа опубликована в журнале Nature.

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Специалисты изучили данные 25 000 человек, чей средний возраст составил 61 год. Отмечается, что принимающие участие в эксперименте люди раньше не занимались никакими видами спорта.

Участники носили наручные трекеры, чтобы эксперты могли проанализировать связь между физической активностью и заболеваниями сердца и сосудов. Результаты показали, что напряженная активность в течение 3-4 минут каждый день снижает риск болезней и преждевременной смерти практически на 50%.