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2 часа назад

Выполнение упражнений в течение трех минут снижает риск рака на 40%

FBM.ruиещё 2

Ученые из Сиднейского университета в Австралии, Оксфордского университета и Лондонского университета в Великобритании выяснили, что ежедневное выполнение упражнений в течение трех минут снижает риск развития рака на 40%. Их исследовательская работа опубликована в журнале Nature.

Выполнение упражнений в течение трех минут снижает риск рака на 40%
Фото: FBM.ruFBM.ru

Специалисты изучили данные 25 000 человек, чей средний возраст составил 61 год. Отмечается, что принимающие участие в эксперименте люди раньше не занимались никакими видами спорта.

Участники носили наручные трекеры, чтобы эксперты могли проанализировать связь между физической активностью и заболеваниями сердца и сосудов. Результаты показали, что напряженная активность в течение 3-4 минут каждый день снижает риск болезней и преждевременной смерти практически на 50%.

Ученые отметили, что каждый человек может самостоятельно выполнять такие упражнения, к примеру, быстро подняться по лестнице либо пробежаться в течение 30-40 секунд.

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