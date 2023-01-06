Ученые нашли причину ухудшения памяти при депрессии и ожирении

У людей с депрессией и ожирением повышены уровни маркеров воспаления и ухудшены когнитивные функции включая рабочую память и скорость обработки информации, выяснили китайские исследователи из Медицинского университета Гуанчжоу. Они полагают, что снижение веса у пациентов с депрессией позволит улучшить работу их мозга. Работа была опубликована в журнале Journal of Affective Disorders.

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При большом депрессивном расстройстве на 58% повышен риск последующего ожирения, а при ожирении на 55% повышен риск развития депрессии в дальнейшем. Кроме того, и ожирение, и депрессия связаны с ухудшением когнитивных функций. Поскольку все три состояния делают людей уязвимыми к другим психическим и физическим заболеваниям, исследователи решили лучше изучить их взаимосвязь.

Исследователи собрали данные 265 добровольцев с большим депрессивным расстройством, разделенных на группы в зависимости от веса. Участники заполнили анкеты на определение уровня депрессии и когнитивных функций и сдали кровь на анализ биомаркеров воспаления.

Анализ данных показал, что участники с депрессией и ожирением чаще испытывали проблемы со скоростью обработки информации и рабочей памятью, чем участники без ожирения. Кроме того, у людей с депрессией и ожирением был повышен уровень трех из 19 провоспалительных биомаркеров: фактора некроза опухоли TNF-альфа, интерлейкина-8 (IL-8) и воспалительного белка макрофагов MIP-1-бета. Исследователи полагают, что причиной нарушений когнитивных функций может быть именно воспаление, а чтобы избавиться от него, нужно будет снизить вес.