Новый метод позволит исследовать редкие типы клеток

Американские исследователи разработали метод, который позволяет анализировать редкие типы клеток, ранее недоступные для изучения. Этот способ помог исследовать популяцию астроцитов, связанных с развитием множественного склероза, и механизмы, с помощью которых ВИЧ «прячется» в иммунных клетках. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунные клетки атакуют миелиновую оболочку, которая защищает нервы. Предыдущие исследования показали, что в развитии рассеянного склероза принимает участие подтип астроцитов — клеток головного и спинного мозга звездчатой формы. Однако этот подтип клеток тяжело исследовать. Чтобы отличить их от других, нужно искать особые маркеры на поверхности клеток. Для этого можно использовать РНК-секвенирование, но это дорогая процедура.

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Американские ученые разработали метод FIND-seq, который объединяет в себе сразу несколько других методик. Одна из них — это цитометрия нуклеиновых кислот. Эта техника позволяет выделять клетки в зависимости от наличия в них особых биомаркеров в виде мРНК. Также FIND-seq объединяет в себе микрофлюидику и метод сортировки капель. В результате FIND-seq позволяет изолировать и анализировать редкие клетки. С помощью этого метода ученые смогли подробно исследовать популяцию астроцитов, ответственную за воспаление в центральной нервной системе и за нейродегенерацию.

Использовав также другие методы, исследователи смогли открыть сигнальные пути, контролируемые рецепторами NR3C2 и NRCO2. Они играют значительную роль в развитии патогенных астроцитов у мышах (и у людей).

В другой работе ученые использовали метод FIND-seq для исследования механизмов того, как ВИЧ «скрывается» в иммунных клетках. В работе участвовали пациенты, проходившие антиретровирусную терапию.