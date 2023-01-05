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1 час назад

На риск развития инфаркта миокарда влияет группа крови

FBM.ruиещё 1

Одной из основных причин смертности в Соединенных Штатах Америки являются сердечно-сосудистые заболевания. Проведенные исследования показывают, что вероятность развития таких заболеваний напрямую связана с группой крови. Об этом пишет американское издание Eat This, Not That.

На риск развития инфаркта миокарда влияет группа крови
Фото: FBMFBM

В определенных случаях риск развития серьезных заболеваний у обладателей той или иной группы крови возрастает на 51%. Вероятность развития таких недугов, как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии у людей, обладающих разными группами крови, составляет соответственно 8%, 10%, 51% и 47%.

Доктор Дуглас Гуггенхайм (Douglas Guggenheim), являющийся гематологом клинического и исследовательского подразделения Penn Medicine в Пенсильванском университете, считает, что основная причина увеличения риска развития некоторых заболеваний – белки, которые содержатся в крови второй, третьей и четвертой групп, и провоцируют возникновение воспалительных процессов и более серьезной закупорки вен и артерий.

Если говорить о людях с первой группой крови, то они имеют более низкую вероятность образования тромбов, но более подвержены риску нарушений свертываемости крови.

“Метод определения группы крови человека относительно прост, он не требует особых финансовых затрат и широко используется. Врачи общей практики могут использовать эту информацию для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а медицинские работники могут рассмотреть возможность включения информации о группе крови в будущие клинические испытания с целью оценки рисков и подходов к лечению”, — рассказал Хильде Грут (Hilde Groot), являющийся доктором медицинских наук.

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