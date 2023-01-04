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1 час назад

Ученые развеяли миф о способности людей видеть вещие сны

runews24.ruиещё 1

Ученые провели исследование на тему, могут ли люди видеть вещие сны.

Ученые развеяли миф о способности людей видеть вещие сны
Фото: runews24.rurunews24.ru

Люди не могут видеть вещие сны, способные предсказать будущее. Об этом заявили авторы колумбийского журнала Aeon. Как говорится в материале, опубликованном в издании, человек видит сны в фазе быстрого сна. Тогда он способен лучше улавливать менее очевидные ассоциации, способные спрогнозировать те или иные события.

Ученые объясняют это тем, что во время сна работает латеральная часть префронтальной коры мозга, отвечающая за логическое мышление, планирование, сосредоточивание на решении определенной задачи.

Однако ученые подчеркивают, что во время сна человек видит уже знакомые вещи, но как раз из работы этой части мозга, спящий не способен это осознать. В то же время мозг связывает элементы различных переживаний, чтобы выявить какие-либо закономерности.

Поэтому ученые уверены, что вещими сны не бывают, но могут предсказать, как человек поведет себя в той или иной ситуации.

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