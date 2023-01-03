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3 часа назад

Ученые обнаружили, что замедленная реакция может быть признаком вирусной инфекции

Газета.Ru

Снижение когнитивных функций повышает риск простудного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Мичиганского университета.

Замедленная реакция может быть признаком вирусной инфекции
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Мы все знаем, что, если мы находимся в состоянии стресса или недостаточно спали, это предрасполагает нас к менее устойчивой иммунной системе. Наше новое исследование показывает, что когнитивные способности человека до воздействия респираторного вируса могут предсказать тяжесть будущей инфекции», — говорит Альфред Герой, один из авторов работы.

Команда изучила 18 здоровых добровольцев, которые три раза в день в течение трех дней проходили тесты на работу мозга, а затем подверглись воздействию вируса простуды, (риновирус человека). Программное обеспечение отслеживало 18 показателей когнитивной функции, включая время реакции, способность концентрировать внимание и быстро переключать его между числами и символами.

«Вначале мы не обнаружили, что когнитивная функция связана с восприимчивостью к болезни, потому что мы использовали данные без обработки, — рассказывают ученые.

Команда оценивала наличие вируса в слизистой, используя физиологический раствор для промывания носа участников. Они определяли наличие вирусной инфекции и количество вируса в жидкости путем выращивания вируса в культуре клеток. Кроме того, авторы использовали шкалу Джексона, с помощью которой участники оценивали себя от одного до трех по восьми симптомам простуды. Однако затем, когда авторы применили компьютерный алгоритм для выявления скрытых корреляций, связь между ухудшенной реакций и подверженностью инфекции стала однозначной.

Ученые надеются, что у них будет шанс подтвердить эти выводы в более крупном и окончательном исследовании.

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