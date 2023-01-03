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5 часов назад

Ученые разработали комбинированную иммунотерапию для борьбы с раком поджелудочной железы

InScience

Специалисты из США изучили опухолевые ткани пациентов с раком поджелудочной железы и нашли гены, ответственные за подавление иммунитета. На основе полученных данных ученые разработали метод комбинированной иммунотерапии, подавляющей активность таких генов. Этот способ значительно повысит эффективность борьбы с раком поджелудочной железы. Исследование опубликовано в журнале Nature Cancer.

Разработана иммунотерапия для борьбы с раком поджелудочной
Фото: InScienceInScience

Иммунотерапия рака — это искусственная стимуляция иммунной системы пациентов с онкологическим заболеванием для его лечения. Специалисты вводят в организм биологические препараты противоопухолевой активности, которые начинают борьбу со злокачественными клетками, перекрывая им систему питания. Из-за этого опухоль перестает расти и злокачественный процесс блокируется. В последнее десятилетия в иммунотерапии рака произошел значительный прорыв, однако некоторые формы заболевания плохо поддаются лечению таким способом. К ним относится рак поджелудочной железы. Ежегодно регистрируется более 250 тысяч смертей от этого заболевания, в том числе и потому, что около 80% случаев обнаруживается на поздней стадии. Неэффективность иммунотерапии рака поджелудочной железы объясняется слабой способностью антигенов опухоли вызывать иммунный ответ и, наоборот, легкой угнетаемостью иммунных клеток опухоли.

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Исследователи из США обнаружили комбинацию из трех типов иммунотерапии, которая способна эффективно бороться с раком поджелудочной железы даже в терминальных стадиях. Специалисты изучили, как ведут себя иммунные клетки внутри опухоли. Для этого они рассмотрели фрагменты пораженных тканей пациентов с раком поджелудочной железы и проанализировали, какие гены были активны в иммунных клетках, содержащихся внутри них. Ученые выяснили, что внутри новообразований присутствовало множество Т-клеток и клеток, которые вырабатывали молекулы белков 41BB, CXCR2 и LAG3, блокирующих работу иммунитета.

Основываясь на полученных данных, специалисты подготовили комбинированную иммунотерапию, которая подавляла выработку всех трех веществ при помощи моноклональных антител. Ученые протестировали эффективность терапии на мышах и обнаружили, что сочетание трех антител резко повысило ее. Это привело к заметному продлению жизни 90% подопытных животных, а также к полному исчезновению опухоли у 20% мышей с самыми тяжелыми формами рака поджелудочной железы.

На данный момент разработки исследователей проходят клинические испытания в качестве монотерапии. Ученые надеются, что благодаря этому получится быстро внедрить эту тройную комбинации в клинические исследования.

«Полученные результаты обнадеживают. Конечно, нам все еще нужно посмотреть, как эта комбинация преобразуется в безопасный и эффективный способ лечения в клинике, поэтому мы приглашаем других исследователей использовать наши результаты. Мы с оптимизмом смотрим на то, что рак поджелудочной железы и, надеюсь, другие подобные виды рака в конечном итоге могут стать уязвимыми для комбинированной иммунотерапии», — считает один из авторов исследования Рональд Депиньо из Онкологического центра им. М. Д. Андерсона в Техасе (США).

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