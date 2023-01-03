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35 минут назад

Мухи помогут ученым открыть новые лечебные диеты

Ferra.ru

Учёные нашли новый способ изучать, как изменение диеты влияет на симптомы болезни. Помогут в этом мухи.

Мухи помогут ученым открыть новые лечебные диеты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Примерно один из 1000 детей рождается с наследственным заболеванием, которое влияет на то, как организм превращает пищу в энергию. Существует более 1400 таких генетических заболеваний, известных под общим названием «наследственные метаболические заболевания» (IMD). Эффективных методов лечения тут очень мало.

Чтобы разработать новые, учёные решили использовать Дрозофилу фруктовую (Drosophila melanogaster) в качестве тестовой модели. Мух достаточно просто генетически изменить так, чтобы они болели человеческим заболеванием.

«Тот факт, что у мух также есть полностью настраиваемая диета, действительно открывает двери для понимания того, как взаимодействуют диета и наши гены», — добавили учёные.

Тем не менее, может потребоваться время, чтобы перевести диеты, предназначенные для лечения больных мух, на пациентов с этими заболеваниями.

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