Мухи помогут ученым открыть новые лечебные диеты

Учёные нашли новый способ изучать, как изменение диеты влияет на симптомы болезни. Помогут в этом мухи.

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Примерно один из 1000 детей рождается с наследственным заболеванием, которое влияет на то, как организм превращает пищу в энергию. Существует более 1400 таких генетических заболеваний, известных под общим названием «наследственные метаболические заболевания» (IMD). Эффективных методов лечения тут очень мало.

Чтобы разработать новые, учёные решили использовать Дрозофилу фруктовую (Drosophila melanogaster) в качестве тестовой модели. Мух достаточно просто генетически изменить так, чтобы они болели человеческим заболеванием.

«Тот факт, что у мух также есть полностью настраиваемая диета, действительно открывает двери для понимания того, как взаимодействуют диета и наши гены», — добавили учёные.