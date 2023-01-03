Ученые назвали главную причину ожирения

Причины ожирения до сих пор являются предметом споров. Учёные отмечают, что простой совет — меньше есть и больше двигаться — работает не для всех. Теперь исследователи нашли ещё один фактор.

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Важную роль играют углеводы.

«Переработанные, быстро усваиваемые углеводы — такие содержатся, например, в подслащённых хлопьях для завтрака, картофельных чипсах и сладких напитках — слишком сильно повышают уровень инсулина», — отметил один из экспертов.

Это приводит к тому, что наши жировые клетки поглощают и сохраняют слишком много калорий. Через несколько часов после приёма пищи с высоким содержанием углеводов количество калорий в кровотоке резко падает, поэтому мы быстрее проголодаемся.