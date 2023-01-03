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5 часов назад

Как чтение влияет на мозг на самом деле

FBM.ru

Сегодня нет конкретных медикаментов, которые могли бы вылечить нейродегенеративные заболевания головного мозга, такие как болезнь Альцгеймера и деменция. Но были выявлены методы, помогающие снизить риск возникновения проблем с памятью, передает польское издание Interia.

Как чтение влияет на мозг на самом деле
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам ученых-неврологов, регулярно читающие люди значительно реже страдают от болезни Альцгеймера. Они отметили, что чтение стимулирует эпизодическую и рабочую память, которые с возрастом постепенно ухудшаются.

Но и это еще не все положительные стороны чтения. На самом деле оно благотворно влияет на мозг, усиливая работу нейронов, что в свою очередь приводит к увеличению нервных связей.

Ученые также утверждают, что у читающего для своего удовольствия человека, становится крепче здоровье, а уровень стресса значительно снижается.

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