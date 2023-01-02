Исследование: стресс ускоряет потерю зрения

Новое исследование на мышах показало, что постоянный стресс может со временем ухудшить ваше зрение. Он заставляет клетки глаз отмирать раньше срока.
Авторы исследования увидели, что повторяющийся стресс заставлял молодую ткань сетчатки стареть быстрее. «В нашей работе подчёркивается важность ранней диагностики и профилактики, а также лечения возрастных заболеваний, в том числе глаукомы», — отметили учёные.
Оказалось, что даже умеренное повышение внутриглазного давления из-за стресса приводит к потере ганглиозных клеток сетчатки и соответствующим дефектам зрения.