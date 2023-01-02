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57 минут назад

Исследование: стресс ускоряет потерю зрения

Ferra.ru

Новое исследование на мышах показало, что постоянный стресс может со временем ухудшить ваше зрение. Он заставляет клетки глаз отмирать раньше срока.

Исследование: стресс ускоряет потерю зрения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы исследования увидели, что повторяющийся стресс заставлял молодую ткань сетчатки стареть быстрее. «В нашей работе подчёркивается важность ранней диагностики и профилактики, а также лечения возрастных заболеваний, в том числе глаукомы», — отметили учёные.

Оказалось, что даже умеренное повышение внутриглазного давления из-за стресса приводит к потере ганглиозных клеток сетчатки и соответствующим дефектам зрения.

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