Исследование: стресс ускоряет потерю зрения

Новое исследование на мышах показало, что постоянный стресс может со временем ухудшить ваше зрение. Он заставляет клетки глаз отмирать раньше срока.

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Авторы исследования увидели, что повторяющийся стресс заставлял молодую ткань сетчатки стареть быстрее. «В нашей работе подчёркивается важность ранней диагностики и профилактики, а также лечения возрастных заболеваний, в том числе глаукомы», — отметили учёные.