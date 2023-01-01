Почему циркадные ритмы не зависят от температуры

Немецкие ученые нашли белок дрозофил, который объясняет независимость циркадных ритмов от температуры. При мутации этого белка цикл сон-бодрствование увеличивается с 24 часов при 18 ℃ до 29 часов при 29 ℃. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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Считается, что с повышением температуры физиологические процессы идут быстрее. Но у этого правила есть исключения. Циркадные ритмы, которые регулируют цикл сон-бодрствование, практически не зависят от окружающей температуры. Согласно исследованиям, это обеспечивается несколькими молекулярными механизмами.

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Немецкие ученые обнаружили у дрозофил точечную мутацию, при которой циклы, регулируемые циркадными ритмами, удлиняются по мере увеличения температуры. Эта мутация находится в ключевом гене, связанном с циркадными ритмами, — per.

У дрозофил с мутацией perI530A был нормальный цикл сон-бодрствование, состоявший из 24 ч, при температуре 18 ℃. Однако при повышении температуры до 29 ℃ он замедлялся и достигал 29 ч. Удлинение этого цикла повлияло также на экспрессию, то есть на активность, гена per в некоторых видах нейронов мозга.Ген per кодирует белок PERIOD. Обычно он постепенно разрушается химически в течение 24 часов. Это происходит посредством его фосфорилирования.

Когда белок PERIOD достигает максимальной степени фосфорилирования, он разлагается. Обычно этот процесс ничем не отличается при разных температурах. Для дрозофил с мутацией perI530A это не характерно. Фосфорилирование PERIOD происходило нормально при 18 ℃, но стало замедляться по мере повышения температуры. Из-за этого белок PERIOD стабилизировался при более высоких температурах.

Мутация, которую исследовали ученые, также затронула белок NES — сигнал ядерного экспорта. Он задействован в транспорте белков PERIOD из ядра клетки, однако до сих пор у этого процесса не было известной биологической функции. Результаты этого исследования показали, что при наличии мутации PERIOD дольше остается в ядре клетки, причем это характерно только для высоких температур.